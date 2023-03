Syrische verdachte bereidde volgens OM aanslag voor in Nederland

De 20-jarige Syriër die in december werd opgepakt in het Limburgse Stein, zwoer volgens het Openbaar Ministerie trouw aan Islamitische Staat. De Dienst Speciale Interventies rekende Mohamed al A. in op verdenking van terrorisme.

Vandaag stond Al A. voor de rechter in Rotterdam. Volgens de officier van justitie was hij op het moment van de aanhouding al weken bezig met het aanschaffen van materialen om in Nederland een aanslag te plegen. Via berichtendienst Telegram wilde hij een Kalasjnikov met bijbehorende munitie kopen, schrijft 1Limburg.

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) had het OM over de plannen van de man geïnformeerd. Al A. werd met zijn twee jaar oudere broer opgepakt. Die werd niet lang daarna al vrijgelaten.

"Ik wil benadrukken dat uit politieonderzoek is gebleken dat niemand anders uit het gezin hier weet van had of er betrokken bij is geweest", zei de officier van justitie.

Zwijgrecht

De verdachte beroept zich op zijn zwijgrecht. Het OM wil meer weten van het gedachtegoed van de verdachte en pleit voor observatie in het Pieter Baan Centrum.