Coronacijfers van 5 juni: minder dan 100 IC-patiënten, dodental naar 6000

Het aantal coronapatiënten dat is opgenomen op de intensive cares in verband met het coronavirus is sinds gisteren met 16 afgenomen tot 97. Dat heeft het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) bekendgemaakt. "We zitten nu onder de 100 IC-patiënten die we hadden toen de lockdown werd ingesteld", zegt een tevreden voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Op de IC's liggen inmiddels 543 mensen met andere aandoeningen dan covid-19. Dat zijn er 24 minder dan donderdag. De algemene bezetting van de IC's is over het algemeen gezien laag, zegt Kuipers. Dat lijkt erop te wijzen dat de reguliere zorg nog altijd niet op het oude niveau is.

Het aantal doden in verband met het virus steeg met 15. Dat is iets boven het gemiddelde van ongeveer 11 coronadoden per dag de afgelopen week. In totaal zijn er in Nederland nu 6005 mensen overleden van wie het RIVM weet dat dit komt door covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Om te kunnen beoordelen of de verspreiding van het virus in Nederland aan het afnemen is, kijkt het RIVM vooral naar de nieuwe ziekenhuisopnames. Vandaag zijn 11 opnames gemeld. Gemiddeld waren dat er de afgelopen week 9, waar het op de piek van de crisis om meer dan 700 ging. In totaal zijn er nu 11.782 mensen in Nederland die vanwege het coronavirus zijn opgenomen of opgenomen geweest. Daarvan liggen er op dit moment nog minder dan 600 in het ziekenhuis.

Het RIVM wijst er daarbij op dat de dagelijks gemelde cijfers kunnen achterlopen: sterfgevallen en ziekenhuisopnames worden vaak pas na een aantal dagen doorgegeven door de GGD's. In het weekend is dat effect bij de sterfgevallen nog wat groter: veel mensen die in het weekend overlijden worden pas na het weekend gemeld. '6000 het minimum' Bovendien is bekend dat er in werkelijkheid aanzienlijk meer mensen zijn overleden; zeker in het begin van de uitbraak werden niet alle zieken getest. Afgaande op de totale sterftecijfers van het RIVM komt het werkelijke dodental eerder in de richting van de 9000. "Dat getal is het maximum", zei RIVM-directeur Jaap van Dissel er gisteren over in de Tweede Kamer. "En 6000 is het minimum." Sinds drie weken is er overigens niet langer 'oversterfte' in Nederland, maar overlijden er juist iets minder mensen dan gemiddeld. De voorbije week was dat ook weer het geval, al zijn de sterftecijfers van het CBS nog niet compleet vanwege Pinksteren.

Vanaf nu weekoverzichten Dit is voorlopig het laatste dagelijkse artikel op NOS.nl met corona-cijfers. Omdat er nauwelijks nog ziekenhuisopnames en overlijdens worden gemeld, stappen wij over op een wekelijks overzicht met alle relevante trends en cijfers. Dat eerste overzicht verschijnt volgende week vrijdag.

