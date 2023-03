Rapport legt 'systeem van massageweld' in gevangenissen Noord-Korea bloot

Martelingen, onwettige executies, gedwongen abortussen en uithongering: een rapport over de omstandigheden in Noord-Koreaanse gevangenissen brengt ernstige mensenrechtenschendingen aan het licht. Tien jaar nadat de Verenigde Naties een commissie in had gesteld om dit soort misstanden in het land te onderzoeken, lijkt er weinig te zijn verbeterd, zo concludeert het rapport.

Onderzoekers van non-profitorganisatie Korea Future, gericht op mensenrechten in het geïsoleerde Aziatische land, spraken met honderden ex-gevangenen, getuigen en voormalig gevangenismedewerkers die het land zijn ontvlucht. Daarnaast bestudeerden ze officiële gevangenisdocumenten en satellietbeelden om een gedetailleerd beeld te krijgen van het leven in Noord-Koreaanse gevangenissen.

De resultaten zijn schrikbarend. In het rapport worden enkele zaken uitgelicht van gevangenen die de grens probeerden over te steken naar China of Zuid-Korea, een misdaad in Noord-Korea. Een zwangere vrouw van in de dertig werd in China bijvoorbeeld gearresteerd en toen ze zeven of acht maanden zwanger was, onderging ze een gedwongen abortus. Uit het rapport komen 56 gebeurtenissen van gedwongen abortussen naar voren.

Uithongeren

Een andere veelgebruikte vorm van marteling is uithongering, blijkt uit het rapport. Een man van in de veertig kreeg gedurende zijn straf van zeven jaar en negen maanden dagelijks slechts 80 gram voedsel, vergelijkbaar met het gewicht van een kleine appel. De man at kakkerlakken en kleine knaagdieren om meer voedingsstoffen binnen te krijgen. De onderzoekers registreerden 987 voorbeelden van uithongering in hun rapport.

Op basis van de verzamelde data zegt Korean Future dat martelingen en mishandelingen in het 'normale' strafstelsel van Noord-Korea nog omvangrijker zijn dan in de bekendere kampen met politieke gevangenen. In totaal zegt de organisatie meer dan duizend voorbeelden van marteling te hebben geregistreerd, naast honderden voorbeelden van verkrachting en ander seksueel geweld.

Het doel van het Noord-Koreaanse strafsysteem is om mensen die zich niet gedragen te isoleren van de maatschappij, zoals voorgeschreven door de hoogste leider Kim Jong Un, zo staat in het rapport.

Onderzoekscommissie VN

De bevindingen komen naar buiten in de week dat het tien jaar geleden is dat de VN een speciale onderzoekscommissie aanstelde om mensenrechtenschendingen in Noord-Korea te onderzoeken.

Die commissie concludeerde in 2014 dat de Noord-Koreaanse regering systematisch mensenrechten schond, waaronder de vrijheid van meningsuiting en religie, bewegingsvrijheid en toegang tot voedsel. Daarnaast maakten de autoriteiten zich volgens de VN schuldig aan discriminatie.