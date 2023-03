Koning Charles stelt bezoek Frankrijk uit vanwege pensioenprotesten

De Britse koning Charles heeft zijn staatsbezoek aan Frankrijk uitgesteld vanwege de protesten tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. Gisteren kondigden de Franse vakbonden voor dinsdag een nieuwe landelijke staking aan. Voor die dag stond ook het bezoek van Charles gepland.

Het moest het eerste officiële staatsbezoek van Charles in zijn rol als koning worden. De 74-jarige koning zou zondag aankomen in Frankrijk voor een driedaags verblijf. Op het programma stonden bezoeken aan Parijs en Bordeaux, steden waar grote onrust is.

Koning Charles en de Franse president Emmanuel Macron hebben vanochtend met elkaar gebeld. In dat telefoongesprek hebben zij gezamenlijk besloten het staatsbezoek uit te stellen. Het is nog niet bekend wanneer het wel zal plaatsvinden.

Al weken onrust

Het publieke leven in Frankrijk wordt al weken ontregeld door stakingen tegen de pensioenhervorming die president Macron en premier Borne vorige week doordrukten. Vanaf september gaat de pensioenleeftijd in Frankrijk geleidelijk omhoog van 62 naar 64 jaar.

Er waren gisteren ruim drie miljoen mensen op de been om te protesteren. In de loop van de dag kwamen er steeds meer meldingen van vernielingen en brandstichting. Zo werd de toegangspoort tot het stadhuis van Bordeaux in brand gestoken. Tientallen mensen werden gearresteerd en er raakten 149 agenten gewond.

Na zijn bezoek aan Frankrijk zou de Britse koning woensdag naar Duitsland vertrekken. Naar verwachting gaat dat bezoek wel door.