Nederland, België en Duitsland lanceren WK-bid 2027: 'FIFA, je hebt mail'

Nederland, België en Duitsland hebben wereldvoetbalbond FIFA officieel laten weten het WK voetbal voor vrouwen van 2027 te willen organiseren.

De KNVB zei in 2018 al de ambitie te hebben om het WK van 2027 voor vrouwen binnen te halen. Toen het deelnemersveld daarna werd uitgebreid van 24 naar 32 landen, riep de KNVB in 2020 de hulp in van de Belgische en Duitse bond.

Om de lancering van het WK-bid kracht bij te zetten, plaatsten de drie landen een bericht op Twitter met daarin de boodschap: "FIFA, je hebt mail."