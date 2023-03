Nederlands elftal gevrijwaard van nieuwe ziektegevallen richting Frankrijk

Bondscoach Ronald Koeman hield daar donderdag op de persconferentie nog rekening mee. "We sluiten niets uit en ik denk dat dat wel verstandig is vanwege wat er aan de hand is. We zijn wel wat voorzichtiger met het handen schudden, maar je kunt niet alles uitsluiten", zei hij.

Het Nederlands elftal blijft in aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk vooralsnog gevrijwaard van extra afhakers vanwege een virus dat binnen de selectie is rondgegaan. Donderdagochtend vielen vijf internationals af omdat ze met een virusinfectie kampen.

