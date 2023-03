'Debuteren in een gemankeerd Oranje, moet je dat Wieffer wel aandoen?

Het Nederlands elftal is vrijdag in aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk (20.45 uur, live bij de NOS) gevrijwaard gebleven van extra afhakers vanwege een virus dat binnen de selectie is rondgegaan. Donderdagochtend vielen vijf internationals af, omdat ze met een virusinfectie kampen. De mogelijkheid bestond dat er nog meer spelers ziek zouden worden, maar een woordvoerder van Oranje laat weten dat er geen nieuwe ziektegevallen zijn. Cody Gakpo, Matthijs de Ligt, Sven Botman, Joey Veerman en Bart Verbruggen waren donderdag de afvallers, terwijl eerder ook al een streep kon door Frenkie de Jong en Steven Bergwijn. Met wat voor een opstelling gaat bondscoach Ronald Koeman komen? Hij zal andere keuzes moeten gaan maken tegen WK-finalist Frankrijk. Is Mats Wieffer of Marten de Roon bijvoorbeeld de geschikte vervanger van Frenkie de Jong op het middenveld? En wordt het voormalig koningskoppel Wijnaldum-Depay in ere hersteld? Debuut Wieffer en Geertruida? "Oranje gaat op een volstrekt andere manier spelen, want daar draait vrijwel alles om Frenkie de Jong", stelt commentator Arman Avsaroglu in een nieuwe aflevering van de NOS Voetbalpodcast. "Ik denk dat De Roon gaat spelen, met Wijnaldum en Xavi Simons op het middenveld."

EK-kwalificatieduels Oranje live bij de NOS De EK-kwalificatiewedstrijd tussen Frankrijk en Nederland wordt op vrijdag om 20.45 uur gespeeld in het Stade de France. De wedstrijd is live te volgen via NPO 3, NOS.nl, de NOS-app en Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1. Dat geldt ook voor Nederland-Gibraltar, de wedstrijd die maandag in De Kuip gespeeld wordt. Kijk je via NOS.nl of de NOS-app, dan kun je de hoogtepunten van de wedstrijd meteen terugkijken. Klik in de stream op 'hoogtepunten' en mis geen doelpunt of overtreding meer.

"Ik vind dit middenveld toch echt te licht voor een tegenstander als Frankrijk", reageert Jeroen Grueter. "Mats Wieffer zou ook een optie kunnen zijn, maar om die nou te laten debuteren tegen Frankrijk. Al gaat Geertruida waarschijnlijk ook debuteren. Dus het zou kunnen." Jeroen Elsoff vraagt zich af of je het een onervaren speler als Wieffer moet "aandoen" om hem in een "gemankeerd elftal" te laten debuteren. "Tegen de vice-wereldkampioen. Je kunt je afvragen of dat verstandig is", aldus Elshoff. Schrikbeeld Grueter noemt het schrikbeeld van het dramatische interlanddebuut van De Ligt, die in maart 2017 na een helft werd gewisseld in het verloren WK-kwalificatieduel met Bulgarije. "Dit is een vergelijkbare situatie. De Ligt verzoop toen." Avsaroglu vindt dat Wieffer niet het ontbrekende puzzelstuk voor Koeman is. "Ik zou toch kiezen voor De Roon en Wijnaldum op het middenveld." Een ding is zeker: het gaat ontzettend hard met Wieffer. Afgelopen seizoen speelde de Feyenoord-middenvelder met Excelsior nog in de eerste divisie en vrijdagavond maakt hij mogelijkerwijs zijn debuut als international.

Afbeelding ter illustratie - Pro Shots