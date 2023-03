Vanavond op tv: Kans van slagen spreidingswet • Politieke storm rond TikTok • Drones uit Iran • Steeds meer 65-plussers ondernemer

Kabinet stemt in met spreidingswet De ministerraad is vandaag akkoord gegaan met de spreidingswet voor de opvang van asielzoekers. Dat betekent dat Van der Burg het ter beoordeling naar de Tweede Kamer kan sturen. Als die akkoord is, moet de Eerste Kamer zich er nog over buigen. De wet is nauwelijks aangepast na forse kritiek van onder meer de Raad van State. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) is optimistisch over de slagingskansen van zijn nauwelijks gewijzigde wetsvoorstel.

De politieke storm rond TikTok Het is de week van TikTok. Voor de app van Chinese makelij, staat veel op het spel. In Amerika dreigt een verbod op de app als TikTok niet wordt verkocht door zijn Chinese eigenaar. In een hoorzitting in het Amerikaanse Congres wilden Congresleden weten hoe het zit met de relatie tussen TikTok en de Chinese Communistische Partij. Het bedrijf is daarmee ook onderdeel geworden van de geopolitieke machtsstrijd tussen de VS en China. En wereldwijd leggen steeds meer landen TikTok restricties op. Te gast is Europarlementariër Bart Groothuis. Hij ziet een veel groter probleem met China.

Drones uit Iran Door de VS zijn meerdere luchtaanvallen uitgevoerd op pro-Iraanse milities in Syrië als vergelding voor een aanval op een Amerikaanse militaire basis in het noordoosten van Syrië met een drone. De drone zou van Iraanse makelij zijn. De VS nam volgens minister van Defensie Lloyd Austin wraak met precisie-luchtaanvallen op faciliteiten in Oost-Syrië die worden gebruikt door groepen die gelieerd zijn aan de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde. Het verhoogt de spanningen tussen beide landen.