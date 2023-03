'Het wonder van Oekraïne': militair na 42 dagen gered uit kelder

Oleksej blijkt vast te zitten in een kelder in de regio Bachmoet, waar al maanden zwaar wordt gevochten. Samen met twee kameraden is hij in Russische handen gevallen. Ze worden mishandeld en verwaarloosd. Vluchten is geen optie. Het drietal is onbewapend en bovendien gewond, in het geval van Oleksej als gevolg van granaatscherven.

Het ging lange tijd goed. Tot eind januari. Anita hoorde over zijn vermissing via Oleksejs moeder (haar pleegmoeder). "Zij heeft ieder ziekenhuis in Oekraïne wel drie keer per dag gebeld. Oleksejs vrouw ging dagelijks naar mortuaria om lichamen te identificeren, en hem mogelijk te vinden." Alle pogingen tot het verkrijgen van informatie liepen spaak. De familie wist niets.

Softwareontwikkelaar Oleksej (28) was nooit bang voor iets, volgens Anita. Het verbaasde haar dus niet dat hij zich aanmeldde voor het leger, toen Rusland vorig jaar Oekraïne binnenviel. Zonder gevechtservaring werd hij onder meer actief bij de verdediging van Kyiv. "Hij vertelde niet veel over het werk", zegt Anita. "Dat was prima, ik wilde vooral weten of het goed ging met hem."

"Het is echt een wonder wat er is gebeurd", vertelt zijn pleegzus Anita Gimpelson, die al jaren in Amsterdam woont. Dit is zijn verhaal.

Vrienden en familie vreesden dat hij was overleden, maar plotseling dook hij op in een kelder in de buurt van Bachmoet. De Oekraïense militair Oleksej Hordjejev zat er 42 dagen gevangen. Hij sliep tussen de lichamen van omgekomen kameraden, dronk uit een waterplas om te overleven en verloor de helft van zijn gewicht.

Maar Oleksej kent én herkent de Nieuw-Zeelander Kane. Ze hadden elkaar eens ontmoet, elders aan het front. Ze hadden een klik en spraken over de Engelse taal en Lord of the Rings. Hevig verzwakt en liggend op de keldertrap roept Oleksej met zijn laatste kracht: "Nieuw-Zeeland, Nieuw-Zeeland." Door een "ongelooflijk toeval" is Oleksejs leven gered, concludeert Anita.

De gevechten bovengronds ontwikkelen zich in het voordeel van Oekraïne. Een groep van internationale strijders krijgt de omgeving van de flat in handen. Met de Nieuw-Zeelander Kane Te Tai voorop, trekken zij de kelder in. "Ze waren ervan overtuigd dat Oleksej een achtergebleven Russische militair was", vertelt Anita. "Daarom overwogen ze een granaat naar binnen te gooien."

De gewonde Oekraïense militair Oleksej wordt na 42 dagen gered uit een kelder in de regio Bachmoet. Een Nieuw-Zeelandse vrijwilliger in het Oekraïense leger herkent de vermagerde man. - NOS

Anita is in het Rijksmuseum wanneer ze hoort dat haar pleegbroer nog leeft. "Ik viel neer op de grond, van blijdschap." De bevrijdingsvideo heeft ze ontelbare keren afgespeeld. "Het is gek om zijn stem te horen. Het is de stem van een dierbare, maar vermengd met pijn, lijden en tegelijkertijd blijdschap."

Echte Kozak

Ze heeft Oleksej kort telefonisch kunnen spreken, maar hij is nog te verzwakt voor uitgebreide gesprekken. Haar grote broer is gehalveerd, van zo'n 80 kilo is nog maar 42 kilo over. De verwachting is dat hij maanden in het ziekenhuis zal doorbrengen om te herstellen.

Moeder Ira is onderweg naar het ziekenhuis van Dnipro, om haar bevrijde zoon in de armen te sluiten. "Ik ga hem een heel grote knuffel geven en al mijn energie en gezondheid aan hem overdragen", vertelt zij via Zoom. Anita pinkt een traan weg wanneer ze dat zegt. "Hij is zo sterk. Dat mijn kleine jongen zo sterk is, maakt me trots."