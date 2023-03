OM verwacht spoedig nieuwe aanhouding in moordzaak Peter R. De Vries

Het Openbaar Ministerie verwacht op korte termijn nog een verdachte aan te houden in de zaak rond de moordaanslag op Peter R. de Vries.

Dat zei de officier van justitie vandaag tijdens een nieuwe voorbereidende zitting in de rechtbank in Amsterdam. Dat zou het totale aantal verdachten brengen op negen. De verdenkingen aan hun adres lopen uiteen van het doen van voorverkenningen tot het plegen van de moord op De Vries. Wat de rol van de negende verdachte was, is nog onduidelijk.

De officier zei niet te verwachten dat "het hogere echelon van de organisatie die achter de moord op De Vries zit" tegelijk met de huidige verdachten terecht zal staan. Het onderzoek naar de opdrachtgevers loopt nog.

Het OM meldde in de voorbereidende zitting verder meer over verdachte Ludgardo S., die in januari werd opgepakt. Eerder kwam naar buiten dat hij voorafgaand aan de moordaanslag googelde op De Vries in juli 2021 op termen als 'Peter R. de Vries beveiliging', 'kroongetuige Nabil B' en ook zocht hij op de dag van de moord op 'John van den Heuvel.' Het beveiligingsteam van misdaadjournalist Van den Heuvel was hier niet van op de hoogte.

Afgeluisterd gesprek

S. googelde ook 'RTL Boulevard Peter R. de Vries', 'Hoe laat begint Boulevard' en 'McDonald's Amsterdam Leidsestraat', meldde het OM vandaag. Twee verdachten verlieten die McDonald's om filmpjes te maken met hun smartphones, vlak nadat De Vries was neergeschoten. Ze zaten in de McDonald's met een derde man.

Volgens het OM was dat Ludgardo S. Daarnaast verwees het OM ook naar een afgeluisterd gesprek van een van de twee filmers na diens aanhouding. Die had gezegd dat hij iets had gedaan voor een "John". Daarmee zou Ludgardo S. worden bedoeld. S. ontkent dat hij iets met de moord op De Vries te maken heeft en ook dat hij John zou worden genoemd.