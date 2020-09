Storingen bij politienummers gevolg van 'instabiele ict bij politie'

De storingen bij politienummers vorige week zijn veroorzaakt door instabiele ict-systemen bij de politie. Er is geen aanwijzing dat de problemen opzettelijk van buitenaf zijn veroorzaakt, schrijft minister Grapperhaus (Justitie) in een brief aan de Kamer.

Van dinsdag 15 september tot en met donderdagmiddag 17 september waren de 088- en 0900-nummers van de politie niet of slecht bereikbaar.

De storing trof ook de meldkamers van Oost-Brabant, Noord-Holland, Zeeland-West-Brabant en Rotterdam. Maar er waren volgens de minister voldoende alternatieven, zodat de meldkamers te allen tijde bereikbaar waren.

'Oplossingen toegepast'

"De oorzaak van de storingen is te herleiden naar een instabiliteit in de politie ict-dienstverlening", schrijft Grapperhaus. Het blijft onduidelijk wat die instabiliteit precies is, of veroorzaakt heeft. Er wordt wel intern onderzoek naar gedaan en "noodzakelijke oplossingen" zijn toegepast.

De veiligheid van burgers, hulpverleners of agenten is volgens de minister niet in gevaar geweest. De storing had geen gevolgen voor alarmnummer 112 en het C2000-communicatiesysteem. Ook via sociale media was de politie bereikbaar tijdens de storing.