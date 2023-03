Ook Hoge Raad oordeelt: maaltijdbezorgers Deliveroo waren geen zzp'ers

Maaltijdbezorgers van Deliveroo waren geen zzp'ers en hoorden in loondienst te zijn. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld na een lange juridische strijd tussen de Britse maaltijdbezorger en vakbond FNV.

Het bedrijf is niet meer actief in Nederland, maar bezorgers die eerder voor Deliveroo werkten kunnen met deze uitspraak in de hand toch proberen extra geld te krijgen van het bedrijf.

Door de uitspraak is duidelijk geworden dat de maaltijdbezorgers meer rechten hadden dan ze kregen. Zo hadden ze het cao-loon en vakantiegeld moeten krijgen. Ook hadden ze doorbetaald moeten worden tijdens ziekte en als ze in restaurants moesten wachten. De kantonrechter en het hof kwamen eerder tot hetzelfde oordeel.

Deliveroo besloot in 2018 om hun bezorgers onder een zzp-contract te laten werken. Volgens het bedrijf kregen bezorgers de vrijheid zelf te bepalen of wanneer ze gingen werken, en konden ze zich vrij laten vervangen. De Hoge Raad erkent dat bezorgers van Deliveroo relatief veel vrijheid hadden, maar dat betekent niet dat er geen sprake was van een arbeidsovereenkomst.

Vertrekbonus

Toch zal het in de praktijk lastig zijn voor veel bezorgers om nog geld los te peuteren bij Deliveroo. Ten eerste omdat ze in nieuwe rechtszaken moeten aantonen hoeveel geld ze precies nog te goed hebben van het bezorgbedrijf. FNV voert nu voor veertig voormalige Deliveroo-bezorgers een rechtszaak om met terugwerkende kracht een arbeidsovereenkomst af te dwingen.

Zo'n zaak beginnen heeft geen zin voor bezorgers die een premie hebben gekregen toen Deliveroo eind vorig jaar vertrok uit Nederland, zegt FNV. Als een bezorger die aannam, tekende diegene er volgens de vakbond ook voor later geen recht meer te hebben op extra geld.

Geen nadere invulling

Omdat het kabinet bezig is met nieuwe regels voor het tegengaan van schijnzelfstandigheid, heeft de Hoge Raad geen verdere invulling gegeven aan het begrip wanneer sprake is van een arbeidsrelatie. Juristen en advocaten gaan onderzoeken of deze uitspraak andere bedrijven raakt.

Een van de bedrijven die met argusogen de Deliveroo-zaak gevolgd zal hebben, is Uber Eats. Ook daar rijden zzp-bezorgers rond. Of deze uitspraak daar verandering in gaat brengen, moet nog blijken.