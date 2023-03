OM wil zwaardere straf in zaak over stiekem afdoen condoom tijdens seks

Het Openbaar Ministerie vindt dat er een zwaardere straf moet komen voor een 28-jarige Rotterdammer die tijdens de seks ongevraagd zijn condoom afdeed.

De 28-jarige man werd anderhalve week geleden door de rechtbank in die zogenoemde stealthingzaak vrijgesproken van verkrachting en veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van drie maanden voor dwang, maar het OM gaat nu dus in hoger beroep tegen die uitspraak.

Volgens het OM was er niet alleen sprake van dwang, maar ook van verkrachting. Daarom zou er een hogere straf opgelegd moeten worden. De Rotterdammer had in 2021 seks met een vrouw waarbij het stel afsprak dat hij een condoom zou gebruiken. Tijdens de seks deed hij zijn condoom stiekem af.

Straf viel lager uit

In februari eiste de officier van justitie een jaar cel tegen de man, waarvan vier maanden voorwaardelijk. De straf die uiteindelijk door de rechtbank werd opgelegd viel lager uit, omdat de straf bij dwang lager ligt dan bij verkrachting.

Volgens de rechtbank had de man misbruik gemaakt van het vertrouwen van zijn bedpartner. Ook neemt de rechtbank het hem kwalijk dat de vrouw een soa had kunnen krijgen of ongewenst zwanger kon raken.

Eerste stealthingveroordeling

In de zaak van vorige week werd voor het eerst iemand in Nederland veroordeeld in een stealthingzaak. Over stealthing staat niets in de wet, dus het is momenteel niet strafbaar. In landen als Duitsland, Zwitserland en Nieuw-Zeeland is dit wel het geval.

Ook een 26-jarige man stond vorige week terecht in een stealthingzaak. Hij verklaarde het condoom "in the heat of the moment" te zijn vergeten en wel de intentie te hebben gehad om een condoom te gebruiken. Hij werd vrijgesproken. Het OM gaat niet in hoger beroep tegen die uitspraak.