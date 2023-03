Van der Burg optimistisch over steun voor nagenoeg ongewijzigde spreidingswet

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) is optimistisch over de slagingskansen van zijn nauwelijks gewijzigde wetsvoorstel over de spreiding van asielopvang over het land. Van der Burg heeft er vertrouwen in dat een meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer met het plan zal instemmen, ondanks de kritiek van onder meer de Raad van State en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

De NOS meldde eerder deze week al dat de nieuwe versie van de 'spreidingswet' vrijwel niet verschilt van de vorige. Het is nog steeds de bedoeling dat gemeenten per provincie afspraken maken over het aantal asielzoekers dat ze gaan opvangen. Gemeenten kunnen zelf met plannen komen. Als ze dat niet doen, kan het kabinet ze uiteindelijk dwingen om mee te werken. Er is ook een soort bonussysteem voor gemeenten die meer doen dan strikt noodzakelijk is.

De ministerraad zal vandaag akkoord gaan met dit wetsvoorstel. Dat betekent dat Van der Burg het ter beoordeling naar de Tweede Kamer kan sturen. Als die akkoord is, moet de Eerste Kamer zich er nog over buigen.

Tegen de tijd dat de Eerste Kamer over de wet gaat stemmen, is de BBB daar misschien de grootste partij. Volgens de laatste prognose van het ANP kan de BBB bij de Eerste Kamerverkiezingen op 30 mei 17 zetels halen. De regeringscoalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie komt in die prognose uit op 22.

´Belangrijke dag'

De BBB is tegen de zogenoemde spreidingswet, maar Van der Burg maakt zich daar naar eigen zeggen geen zorgen over; hij rekent op een meerderheid in beide Kamers.

"Dit is een belangrijke dag", zei de staatssecretaris vanmorgen. Het wetsvoorstel had eigenlijk op 1 januari van dit jaar al moeten ingaan, maar werd keer op keer teruggestuurd naar de tekentafel. Het ziet ernaar uit dat Van der Burg de deadline inmiddels heeft verlegd naar 1 januari 2024.

Vorige maand zei de Raad van State, het hoogste adviesorgaan van het kabinet, nog dat het plan "onnodig complex" was. Verder zijn de gemeenten nog altijd zeer kritisch over de effectiviteit en uitvoerbaarheid.