China jaagt Amerikaans marineschip weg uit Zuid-Chinese Zee

China heeft opnieuw een Amerikaanse torpedojager verdreven uit de Zuid-Chinese Zee, meldt het Chinese ministerie van Defensie. In een verklaring roept het ministerie de Amerikanen op te stoppen "met deze provocerende acties", omdat anders "serieuze consequenties" zullen volgen.

Het Amerikaanse marineschip USS Milius zou bij de Paraceleilanden hebben gevaren, een eilandengroep tussen Vietnam en de Filipijnen. Naast China claimen ook Vietnam en Taiwan het gebied rondom de archipel. In het gebied zit veel vis en in de bodem zitten delfstoffen.

Volgens de Amerikanen had het marineschip alle recht in de wateren te varen. "Onwettige maritieme claims in de Zuid-Chinese Zee vormen een ernstige bedreiging voor de vrijheid van de zeeën, inclusief de vrijheid van navigatie en vrije handel", zegt de Amerikaanse marine in een verklaring.

Amerikaanse marineschepen opereren op dagelijkse basis in de Zuid-Chinese Zee en zullen dat blijven doen, voegt de marine toe. Volgens China ondermijnt de VS hiermee de vrede en stabiliteit in het gebied.

Strategisch gebied

Gisteren kwam het op dezelfde plek ook tot een confrontatie tussen het Chinese leger en de USS Milius. China waarschuwde toen al dat de VS hiermee de Chinese soevereiniteit en veiligheid bedreigt.

De spanningen tussen de grootmachten lopen al langer op in het strategisch gelegen gebied, waar jaarlijks voor biljoenen dollars aan handelswaar doorheen wordt vervoerd. Amerikaanse marineschepen opereren, tot ongenoegen van China, al ruim een eeuw in de Zuid-Chinese Zee.