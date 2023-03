Paasviering ondanks afname door stikstofmaatregelen omlijst met paasvuren

Ondanks een afname in aanmeldingen, worden op verschillende plekken in Nederland paasvuren aangestoken. Dat blijkt uit een rondgang van meerdere regionale omroepen.

Het wel of niet toestaan van paasvuren is aan burgemeesters. In Drenthe ging de burgemeester van Emmen, Eric van Oosterhout (PvdA), in gesprek met gedeputeerden Henk Jumelet (CDA) en Hans Kuipers (GroenLinks). Uit die gesprekken is een leidraad ontstaan, schrijft RTV Drenthe.

Daaruit blijkt dat paasvuren die er al sinds 1994 zijn sowieso mogen doorgaan. Voor paasvuren die daarna zijn ontstaan, moet een stikstofonderzoek plaatsvinden. Gemeenten ondersteunen organisaties bij het doen van dergelijk onderzoeken en ook de kosten daarvan zijn voor de lokale overheid.

Zijn de uitkomsten van het stikstofonderzoek ongunstig, dan is in Drenthe een uitzondering mogelijk via een ontheffing of door uit te wijken naar een andere locatie.

De Achterhoek

In de gemeente Emmen zijn dit jaar zestien paasvuren. Een zeventiende aanvraag is nog in behandeling. Burgemeester Van Oosterhout: "Ik hoop dat we binnen de geldende regelgeving ook de komende jaren ruimte houden voor dit soort mooie tradities die de saamhorigheid versterken".

Het aantal aanmeldingen voor paasvuren in de Achterhoek is dit jaar ook een stuk lager, schrijft Omroep Gelderland op basis van een rondgang langs een aantal Achterhoekse gemeenten. Organisatoren en particulieren lijken huiverig te zijn vanwege alle stikstofregels en hoge kosten.

Toch zijn er ook in de Achterhoek organisaties die niet van wijken willen weten. In Barchem, in de gemeente Lochem, wordt bijvoorbeeld nog wel een paasvuur ontstoken. "In de stikstofberekening moeten we aantonen dat ons paasvuur al meer dan 20 jaar bestaat en dat we minder hout verstoken dan toen. Op die manier reduceren we de stikstofuitstoot al", laat de organisatie weten.

De provincie Gelderland benadrukt dat alle organisatoren van paasvuren een dergelijke stikstofberekening moeten hebben.

'Verbod is heel wrang'

De burgemeester van de Overijsselse gemeente Haaksbergen, Rob Welten (CDA), is voor het behoud van de paasvuurtraditie en stapte evenals zijn collega in Emmen naar de provincie. Aanleiding hiervoor was dat organisatoren van het paasvuur in Buurse door de strenge stikstofregels de stekker uit hun 52 jaar oude paastraditie trokken.

Buurse wordt omringd door Natura 2000-gebieden. "Juist in een gebied waar mensen het al moeilijk hebben door de stikstofproblematiek is het heel wrang dat cultuurelementen verboden lijken te worden", zei Welten in een raadsvergadering, eind februari.

In Haaksbergen werden jaarlijks op drie locaties paasvuren ontstoken. Als die in Buurse niet doorgaat, zijn dat er twee. Het paasvuur in Langelo-Honesch wordt dit jaar kleiner om zo aan de stikstofeisen van de provincie te kunnen voldoen. In Sint Isidorushoeve wordt het paasvuur niet gehinderd door strengere stikstofeisen.