Drie jaar cel voor vrouw die bij Capitoolbestorming voorzittershamer Pelosi pakte

Een 24-jarige Amerikaanse vrouw uit Pennsylvania is vanwege haar aandeel in de bestorming van het Capitool in januari 2021 veroordeeld tot drie jaar cel. Riley June Williams pochte onder meer dat ze de voorzittershamer van toenmalig voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi had meegenomen.

Ze was ook aanjager van een groep relschoppers en was onder meer aangeklaagd voor medeplichtigheid aan de diefstal van een laptop uit Pelosi's kantoor, maar tot een veroordeling daarvoor kwam het niet.

Williams was in november vorig jaar al veroordeeld door een jury voor andere aanklachten, waaronder het verzet tegen en hinderen van agenten die de indringers in het Capitool probeerden tegen te houden. De jury kwam er toen niet uit of ze een aandeel had in de diefstal van de laptop van Pelosi.

Aanklagers hadden de Amerikaanse districtsrechter gevraagd om Williams te veroordelen tot zeven jaar en drie maanden gevangenisstraf. Ze zeiden dat ze tijdens de bestorming de relschoppers ophitste.

Voorzittershamer meegenomen

"Overal waar ze kwam, fungeerde Williams als een aanjager, waardoor de chaos toenam. Waar anderen zich omdraaiden, bleef zij doordrukken", schreven de aanklagers in het proces-verbaal.

Advocaten van de verdediging vroegen een gevangenisstraf van een jaar en een dag voor Williams, die op 6 januari 2021 22 jaar oud was. De twintiger bezocht die dag eerst de Stop the Steal-manifestatie van Trump met haar vader en zijn vrienden om daarna richting het Capitool te lopen.

Volgens de aanklager gebruikte ze mannen met helmen en kogelvrije vesten als 'menselijke stormram' en duwde ze hen naar voren om door de politielijnen in het Capitool te breken. Eenmaal binnen zou ze een voorzittershamer hebben meegenomen uit het kantoor van Pelosi en een andere relschopper hebben aangemoedigd om een laptop van tafel te pakken.

'Overdracht aan Russische individuen'

Williams filmde de diefstal en te horen is dat ze de relschopper instrueert om handschoenen aan te trekken als hij de laptop en de snoeren aanraakt, schreven de aanklagers. Ze was uiteindelijk anderhalf uur in het Capitool. Volgens aanklagers vernietigde ze bewijsmateriaal voor haar arrestatie, verwijderde ze haar sociale media-accounts, resette ze haar iPhone en gebruikte ze software om haar computer te wissen.

Williams pochte online dat ze Pelosi's voorzittershamer, laptop en harde schijven had gestolen en dat ze de gegevensdragers wilde geven "aan niet-gespecificeerde Russische individuen", zeiden de aanklagers in een rechtszaak van juni 2022.

Ze zou daarvoor een vriend in Rusland hebben willen inschakelen, die ze aan de Russische inlichtingendienst SVR moest verkopen. De overdracht ging om onbekende redenen niet door, verklaarde een ex-geliefde eerder tegen de FBI. Tot op heden zijn de laptop en de voorzittershamer niet teruggevonden.

Drie jaar onder toezicht

Nadat Williams de drie jaar cel heeft uitgezeten staat ze nog eens drie jaar onder toezicht. Ze mag gedurende die periode geen contact opnemen met Nick Fuentes, een extreemrechtse activist door wie ze volgens de aanklagers geobsedeerd raakte.

Er zijn ongeveer 900 mensen gearresteerd in verband met de bestorming van het Amerikaanse Capitool en er zijn nog honderden arrestaties in de maak. Het ministerie van Justitie heeft bij het Congres gevraagd meer financiële middelen om alle verdachten voor de rechter te brengen.