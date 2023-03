AZ vraagt om onderzoek naar handelen KNVB vanwege 'achterkamertjespolitiek'

AZ wil dat de KNVB een onafhankelijk (feiten)onderzoek laat doen naar de beleidsbepalers binnen de voetbalbond. Dat heeft de club de bond laten weten in een zes kantjes tellende brief, die in handen is van het televisieprogramma Vandaag Inside en hier te lezen is.

Als de KNVB hier geen gehoor aan geeft, dan stapt AZ mogelijk naar de rechter. AZ beticht Jan Albers, voorzitter van de raad van commissarissen van de KNVB, van "achterkamertjespolitiek".

Zo zouden Ajax, PSV en Feyenoord een voorkeurspositie hebben binnen de bond. AZ haalt daarbij tal van voorbeelden aan, onder meer de afwikkeling van het coronaseizoen 2019/2020 en de invoering van NL League, een belangenorganisatie van profclubs en -competities.