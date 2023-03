Mbappé staat voor debuut als aanvoerder: 'Nieuw begin tegen sterk Oranje'

De ster van de 24-jarige Kylian Mbappé was al snel rijzende. Op clubniveau, maar zeker ook als international van Frankrijk. Morgen is het precies zes jaar geleden dat hij zijn eerste minuten maakte in het Franse elftal. Met zijn achttien jaar, drie maanden en vijf dagen was de toenmalige aanvaller van AS Monaco de op een na jongste debutant voor Frankrijk. Alleen Marian Wisniewski mocht in 1955 een paar weken eerder het shirt van 'Les Bleus' aantrekken. Mbappé is inmiddels 66 caps, 36 doelpunten, een wereldtitel (2018) en een hattrick in een verloren WK-finale (2022) verder. Vanavond wacht hem tegen Nederland (20.45 uur, live bij de NOS), waartegen hij in augustus 2017 ook zijn eerste interlanddoelpunt maakte, een nieuwe mijlpaal. Hij lost de gestopte doelman Hugo Lloris af als aanvoerder van de 'Haantjes'. Klaar voor "Een enorme eer", trapt de snelle aanvaller van Paris Saint-Germain zonder dralen de open deur in. "Een enorme verantwoordelijkheid ook. Maar bovenal is het heel erg leuk. Ik droomde er als kind al van om voor Frankrijk te spelen en om titels te winnen. Om dan nu ook aanvoerder te zijn is te gek. Maar ik ben er klaar voor."

De band om zijn arm zal hem in ieder geval geen ander persoon doen worden. "Tuurlijk veranderen er wel wat dingen. Ik moet nu eerst aan het team denken. Maar verder blijf ik gewoon dezelfde persoon. Ik ga niet veranderen. Ik gedraag mij altijd hetzelfde tegen iedereen." Met de nieuwe captain gaat het Franse elftal ook een nieuwe fase in, want behalve de 36-jarige Lloris hebben ook Ballon d'Or-winnaar Karim Benzema en de ervaren centrumverdediger Raphaël Varane een punt achter hun interlandloopbaan gezet. "Ja, dat klopt, we gaan aan iets nieuws beginnen. We zullen aan de slag moeten en dat begint tegen een sterke tegenstander." Moeilijk te verslaan Daarmee doelt Mbappé op Nederland dus, de eerste opponent in EK-kwalificatiegroep B. Maar Oranje kampt met personele problemen. Vooral het ontbreken van Cody Gakpo en Frenkie de Jong mag een aderlating genoemd worden. "Dat verandert niets", meent de Fransman. "Het is nog steeds een goede ploeg die moeilijk te verslaan zal zijn. We hopen te winnen en ons te kwalificeren voor het EK. En dan zien we wel verder."