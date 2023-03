'Vindicat-ganzen' bijna weer de oude: 'Ze vertonen weer ganzengedrag'

De ganzen die eerder deze maand werden gevonden in een studentenhuis van de Groningse studentenvereniging Vindicat hebben een nieuw onderkomen en zijn aan de beterende hand. Ze zijn ondergebracht bij een echtpaar dat zich over de dieren wil ontfermen.

Wat was er aan de hand?

Twee weken geleden redde de dierenambulance twee ganzen uit een studentenhuis van studentenvereniging Vindicat. De zaak kwam aan het licht nadat bij de Groningse nieuwssite Sikkom een foto was binnengekomen van een studentenkamer met een groot hakenkruis (in spiegelbeeld) op de muur en een gans voor het raam. De dierenambulance ging direct naar de woning en trof daar twee boerenganzen aan in slechte gezondheid. Het ging uiteindelijk om een uit de hand gelopen studentengrap. De studenten werden door de vereniging geschorst. Niet veel later moesten ze ook hun huis uit vanwege doodsbedreigingen. De Dierenambulance heeft vanwege het voorval aangifte tegen de studenten gedaan.