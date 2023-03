Kinderen meer op scherm dan ooit, kwart van baby's meer dan twee uur per dag

Kinderen tot 6 jaar oud brengen in vergelijking met eerdere jaren weer meer tijd door voor een tablet, telefoon of televisiescherm. Gemiddeld gaat het om 100 minuten per dag, dat is een toename van 7 minuten ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit het jaarlijkse Iene Miene Media-onderzoek.

Het mediagebruik begint al op zeer jonge leeftijd. Een op de vier ouders met een baby van 0 tot 1 jaar zegt dat hun kind minstens twee uur per dag naar een beeldscherm kijkt.

Volgens het netwerk gaat het mediagebruik vaak samen met stilzitten, hoe ouder de kinderen worden hoe vaker dit het geval is. Overmatig gebruik van digitale media en te weinig beweging op jonge leeftijd kunnen "slaap en taalontwikkeling negatief beïnvloeden en overgewicht en bijziendheid in de hand werken", zegt Peter Nikken, een van de onderzoekers namens Netwerk Mediawijsheid.

Ouders tevreden

Ouders zijn over het algemeen wel tevreden over de balans tussen slapen, bewegen en zitten bij hun kind. 80 procent van de opvoeders vindt dat dit goed gaat.

Het huidige mediagebruik bij jonge kinderen ligt hoger dan wat de Wereldgezondheidsorganisatie WHO adviseert. Volgens deze officiële richtlijnen zouden kinderen tot twee jaar geen schermtijd moeten hebben en kinderen tot vijf jaar maximaal een uur per dag. Netwerk Mediawijsheid maakt zich dan ook zorgen.

Naast het verminderen van het mediagebruik kunnen ouders nog meer doen om de gevolgen van schermtijd te beperken, zeggen de onderzoekers. Dat begint volgens de organisatie met de eigen schermtijd. De helft van de ouders is zich bewust van de voorbeeldfunctie, maar geeft wel aan het moeilijk te vinden om het eigen mediagebruik aan te passen.

Naast het letten op het eigen gedrag is het volgens onderzoeker Anouk Tuijnman belangrijk om afwisseling te stimuleren. "Niet alleen tussen verschillende activiteiten, maar ook tussen de manier waarop een kind die activiteiten uitvoert, zittend of bewegend", zegt Tuijnman.