Terug van weggeweest: Koemans koningskoppel

Bondscoach Ronald Koeman denkt graag in koppeltjes, in spelers die in combinatie een meerwaarde hebben. Het EK-kwalificatieduel met Frankrijk kan de terugkeer betekenen van Koemans voormalige koningskoppel, van de combinatie Georginio Wijnaldum en Memphis Depay. Houvast na een week vol tegenvallers. Zonder de geschorste Denzel Dumfries, zonder de geblesseerde Steven Bergwijn en Frenkie de Jong en zonder de zieke Cody Gakpo en Matthijs de Ligt begint Koeman vrijdagavond aan zijn tweede termijn als bondscoach. Met vice-wereldkampioen Frankrijk als tegenstander in het Stade de France. Met beroerde resultaten uit het verleden als referentiekader. Nederland won geen van de laatste negen uitduels met Frankrijk. De laatste overwinning van Oranje op Frankrijk op Franse bodem dateert van voor de Tweede Wereldoorlog. Mede dankzij een hattrick van Beb Bakhuys won Oranje in januari 1936 met 6-1. Geboorte in Parijs Geen goede vooruitzichten, maar Koeman toonde zich donderdagavond positief. Vrezen voor een afstraffing (4-0) als Dick Advocaat eind augustus 2017 met Oranje incasseerde in Parijs, doet Koeman niet. "Ook met de spelers die we overhouden heb ik vertrouwen in een resultaat", zei hij.

Gelukkig voor Koeman kan hij terugvallen op een zekerheid uit zijn eerste periode. Terug naar een vertrouwd recept. Tegen Frankrijk kan de tandem Wijnaldum-Depay in ere worden hersteld. Deze gouden combinatie, met Depay in de spits en Wijnaldum er kort achter, zag bij de vorige editie van Frankrijk-Nederland (2-1) het levenslicht. Op 9 september 2018 bleef een doelpunt van de tandem uit in Parijs, maar erna was het duo niet meer te stoppen. Waar Depay ging, kwam Wijnaldum en omgekeerd. De twee waren in de eerste termijn van Koeman bij maar liefst 30 van de 43 Oranjedoelpunten betrokken, een aandeel van 70 procent. Depay noteerde elf goals en elf assists, terwijl Wijnaldum tien keer scoorde en twee assists gaf. Drie van deze goals maakte Wijnaldum op aangeven van Depay en andersom was één keer het geval. De laatste interland tegen Frankrijk in november 2018 in Rotterdam won Oranje met 2-0 door goals van Wijnaldum en Depay. Herhaling van toen mogelijk? De speciale band die beiden met Koeman hebben, was zichtbaar in een fonkeling op het veld. Koeman acht Wijnaldum en Depay in staat tot een herhaling van die koppelkracht. "Ja, wel", zei de bondscoach maandag. "Dat ligt ook aan vorm en aan de bagage van gespeelde wedstrijden." Kijk hieronder naar de woorden van Koeman over Depay en Wijnaldum en naar de interviews met de twee spelers:

Op 29 maart 2022 speelde Wijnaldum tegen Duitsland (1-1) zijn laatste interland. Door gebrek aan speeltijd bij zijn toenmalige werkgever Paris Saint-Germain raakte hij uit vorm en werd hij door Louis van Gaal zelfs gepasseerd voor het Nederlands elftal. Met dat laatste was Depay het niet eens. "Ik zou hem oproepen als ik bondscoach was", zei Depay stellig. "Ik vind dat hij hier veel heeft laten zien en erbij hoort. De naam Wijnaldum hoort in de selectie. Ik heb geen twijfels dat die weer gaat komen." De dag van de terugkeer van zijn maatje in Oranje kwam later dan Depay toen misschien dacht. Een scheenbeenbreuk zette een streep door een eventueel WK voor Wijnaldum en pas in februari van dit jaar maakte de middenvelder bij AS Roma zijn rentree. 'Van extra waarde voor dit Oranje' Inmiddels staat de teller van Wijnaldum bij Roma op tien officiële duels. In vijf van de laatste zes wedstrijden stond hij in de basis. Koeman had genoeg gezien voor een rentree in Oranje van de inmiddels 32-jarige Wijnaldum.

