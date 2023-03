Luchtaanval VS op doelen in Syrië na drone-aanval op legerbasis

Het Amerikaanse leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Syrië. Volgens het Pentagon is dat een reactie op een drone-aanval gisteren op een legerbasis in het noordoosten van Syrië waar ook Amerikanen zijn gestationeerd. Daarbij kwam een Amerikaanse aannemer om het leven. Vijf Amerikaanse militairen en een andere aannemer raakten gewond.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie werd de luchtaanval uitgevoerd door een drone van Iraanse oorsprong.

De VS nam volgens minister van Defensie Lloyd Austin wraak met precisie-luchtaanvallen op faciliteiten in Oost-Syrië die worden gebruikt door groepen die gelieerd zijn aan de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde. Iran heeft niet gereageerd op de Amerikaanse luchtaanvallen.

Burgeroorlog

Er zijn naar schatting nog enkele honderden militairen uit de VS aanwezig in Syrië. Zij moeten er volgens Washington op toezien dat terreurorganisatie Islamitische Staat niet opleeft.

Bij de burgeroorlog in Syrië zijn in ruim tien jaar tijd naar schatting honderdduizenden mensen omgekomen. Met steun van Rusland en Iran heeft president Assad de controle over een deel van het land teruggekregen. Nog altijd is het land het strijdtoneel van een gewapende strijd tussen diverse partijen.