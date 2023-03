Zeker 13 doden bij politie-inval in Rio de Janeiro

In een buitenwijk van Rio de Janeiro zijn bij een politie-inval zeker 13 mensen omgekomen. Een van hen was de leider van een drugsbende uit het noorden van Brazilië, melden de plaatselijke autoriteiten. Ook zijn twee mensen opgepakt en een grote hoeveelheid wapens in beslag genomen, meldt een politiewoordvoerder.

De actie was gericht op de arrestatie van leden van de criminele organisatie Comando Vermelho, die vooral actief is in de handel in drugs.

Toen de agenten aankwamen in de krottenwijk werden ze aangevallen door criminelen en ontstond er een hevig vuurgevecht, aldus een woordvoerder van de politie. Bij dat vuurgevecht raakten twee vrouwen gewond, maar zij zijn buiten levensgevaar.

De drugsbende is volgens de politie sinds 2021 verantwoordelijk voor de dood van 40 politieagenten in de noordelijke deelstaat Pará.