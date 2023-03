'Piekbelasters stikstof nauwelijks bereid zich te laten uitkopen'

De boeren die de meeste stikstofbelasting in natuurgebieden veroorzaken, zijn zelden van plan zich te laten uitkopen. Dat blijkt uit een rondgang van NRC onder tientallen piekbelasters.

Vorig jaar november kondigde stikstofminister Van der Wal een uitkoopregeling aan voor piekbelasters, met name veehouderijen die met hun stikstofuitstoot kwetsbare natuurgebieden belasten. Daarmee zou een forse stikstofreductie in de natuurgebieden moeten worden behaald, waardoor die stikstofruimte vrijkomt voor bouwprojecten die nu stilliggen.

Overgrote meerderheid wil niet stoppen

Welke bedrijven precies in aanmerking komen voor die uitkoopregeling is nog altijd niet bekend. NRC heeft wel een berekening gemaakt van welke bedrijven dat zijn in de provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland en heeft die benaderd. Met 28 veehouders leidde dat tot een gesprek. Van deze groep zeggen slechts drie veehouders te overwegen te stoppen. Twee van hen dachten al langer aan stoppen.

De overgrote meerderheid wil dus doorgaan. Ze hebben daarvoor verschillende redenen, zeggen ze tegen NRC. Ze hebben bijvoorbeeld het bedrijf recent overgenomen van hun ouders, of vinden dat ze het recht hebben om door te boeren omdat hun vergunningen op orde zijn.

Kleinere veehouderijen

Als de piekbelasters niet stoppen met boeren, moet op andere plekken in het land een veelvoud aan kleinere veehouderijen worden uitgekocht. Uit berekeningen van NRC blijkt dat voor elke boer uit de top-100 van piekbelasters die niet meewerkt, het dubbele aantal verderop in de top-500 moet worden uitgekocht. Dat aantal loopt snel op naarmate bedrijven lager op de lijst staan en hun bijdrage aan de stikstofbelasting op de natuur lager is.