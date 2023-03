Zware nederlaag voor Van Gerwen in finale Premier League tegen Price

Michael van Gerwen heeft in de achtste speelronde van de Premier League in Newcastle de finale kansloos verloren van Gerwin Price. Tot de finale kende Van Gerwen een moeizame kwartfinale en een probleemloze halve finale. Vorige week verloor Van Gerwen ook al afgetekend, met 6-0 in de halve finales van Chris Dobey. De drie speelronden ervoor wist hij allemaal te winnen, waardoor hij ruim aan kop blijft in de Premier League. 'Snakebite' Wright bijt van zich af Van Gerwen begon in de kwartfinales tegen nummer laatst Peter Wright, net als vorige week. Toen won de Brabander met 6-1, net als in de halve finales de week ervoor. Ook nu ging Van Gerwen voortvarend van start met een break. Toch wist Wright binnen zeven legs drie keer zijn eigen leg te houden, waardoor hij al meer legs had gewonnen dan in de twee nederlagen tegen Van Gerwen ervoor: 4-3.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Wright bleef zich vastbijten in de wedstrijd en kreeg zelfs een kans om terug te breken. De Schot miste, maar Van Gerwen leek van slag en miste ook drie kansen op een dubbel. Wright gooide nu wel raak via tops en brak terug: 4-4. Even leek Van Gerwen, die gaandeweg de wedstrijd steeds minder goed begon te gooien, uit te moeten kijken. Door in de leg van Wright na negen pijlen op 50 te staan verschalkte hij zich in een goede positie om terug te breken, wat lukte. Het knotsgekke duel ging naar een laatste en beslissende leg, omdat de Schot andermaal een break wist te plaatsen. Wright mocht die laatste leg beginnen. Beide mannen waren overduidelijk zenuwachtig en gooiden de ene 'puddingbeurt' na de andere. Totaal onverwachts kwam de 150-finish van de Brabander om het duel toch te winnen: 6-5.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

In de halve finales speelde Van Gerwen tegen Nathan Aspinall. Die wedstrijd ging een stuk voortvarender voor Van Gerwen. Zonder ook maar een leg te verliezen en met bijzonder weinig te duchten voor zijn tegenstander zette Van Gerwen Aspinall voor kijk: 6-0. Precies de cijfers waarmee Van Gerwen vorige week de halve finale verloor van Chris Dobey. In de finale ontmoette Van Gerwen Welshman Gerwyn Price, de nummer twee van de Premier League. Van Gerwen werd gelijk gebroken en miste de leg erna het grote vlak van de 12 om twee pijlen op een finish te krijgen. De ene pijl die hij wel had, miste hij, Price profiteerde: 2-0. Daarna ging het niet veel beter.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Bij 4-0 gooide Van Gerwen in een beurt waar hij op een finish moest komen drie keer triple 1. Price maakte zonder de druk erop simpel 5-0. Price miste een matchdart, waarna Van Gerwen toch de eer redde: 5-1. De leg erna was het toch raak voor Price: 6-1. Van Gerwen blijft koploper Ondanks de nederlaag kan Van Gerwen drie punten bijschrijven door de finaleplaats. Price loopt twee punten in, maar staat nog op een ruime achterstand van zeven punten op koploper Van Gerwen. Volgende week gaat het circus verder in Berlijn, op 20 april is de twaalfde speelronde in Rotterdam.