Goldband wint 3FM Award voor beste groep en beste samenwerking

De Haagse band Goldband heeft, net als vorig jaar, de 3FM Award voor beste groep in de wacht gesleept. Goldband won ook de award voor beste samenwerking voor het nummer Stiekem, dat zij maakten met zangeres Maan.

De award voor beste artiest ging naar Joost, en S10 won de award voor beste album met Ik besta voor altijd zo lang jij aan mij denkt. Beste nieuwkomer is Claude. Zijn debuutsingle, Ladada (Mon Dernier Mot), kwam zes maanden geleden uit en staat hoog in de hitlijsten.

Het Haagse trio Prins S. En De Geit won de award voor beste indie-act. Deze prijs is bedoeld voor een act die niet is aangesloten bij een management. In november werd het drietal al uitgeroepen tot 3FM Talent.

De awards werden uitgereikt in poppodium Paard in Den Haag. Bij de uitreiking waren er optredens van Son Mieux, Rondé, Prins S. en De Geit, Claude en Wodan Boys.