Man aangehouden in Den Bosch na politieachtervolging

In Den Bosch is vanavond een man aangehouden na een politieachtervolging. Volgens de politie werd de man gezocht. Waarvoor, is niet duidelijk.

Een woordvoerder van de politie zegt tegen Omroep Brabant dat de man tijdens een controle in Limburg staande werd gehouden. Verkeerscamera's herkenden het kenteken van de auto, dat geregistreerd stond. De verdachte negeerde vervolgens het stopteken en sloeg op de vlucht.

Tijdens de achtervolging zijn meerdere eenheden ingezet, waaronder een politiehelikopter. De achtervolging eindigde in het centrum van Den Bosch, waar de politie erin slaagde om de vluchtauto klem te rijden.

De man ging er daarna te voet vandoor en verstopte zich in een woning aan de Kempenlandstraat. Daar wist de politie de man aan te houden.

Een ooggetuige zegt tegen Omroep Brabant dat er in de omgeving van de Bossche wijk 't Zand veel politie op de been was. Agenten waren uitgerust met kogelwerende vesten. Ook de hondenbrigade werd ingezet.