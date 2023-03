Wim Hillenaar voorgedragen als nieuwe burgemeester van Maastricht

Wim Hillenaar (CDA) wordt de nieuwe burgemeester van Maastricht. Dat werd vanavond tijdens een speciale raadsvergadering bekendgemaakt, meldt 1Limburg. De 54-jarige Hillenaar volgt Annemarie Penn-te Strake op. Zij stopt per 1 juli, kort voor haar 70ste verjaardag. Dat is de pensioenleeftijd voor burgemeesters.

Hillenaar is een CDA-politicus en jurist. Na de gemeentelijke herindeling vorig jaar werd hij waarnemend burgemeester van Land van Cuijk in Noord-Brabant.

De vacature voor burgemeester van Maastricht stond sinds december open. Er reageerden vijf vrouwen en veertien mannen. Het merendeel van de kandidaten had volgens 1Limburg een ambtelijke of politiek-bestuurlijke achtergrond.

Een negenkoppige vertrouwenscommissie maakte samen met de gouverneur een keuze uit de kandidaten. De gemeenteraad koos vanavond op een bijeenkomst achter gesloten deuren uit twee aspirant-kandidaten de nieuwe burgemeester.

Penn werd in 2015 burgemeester van Maastricht, nadat de gemeenteraad het vertrouwen in haar voorganger Onno Hoes had opgezegd. Voordat ze de ambtsketen omhing, was ze rechter en officier van justitie bij de rechtbank in Maastricht. Vorig jaar september diende ze haar ontslagverzoek in bij koning Willem-Alexander.