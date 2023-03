Tientallen arrestaties en 140 agenten gewond bij Frans massaprotest

In Franse steden zijn rellen uitgebroken bij het zoveelste massaprotest tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. Volgens de autoriteiten zijn minimaal tachtig mensen gearresteerd en liepen zeker 140 agenten verwondingen op.

De vakbonden melden dat er ruim drie miljoen mensen op de been waren vandaag. Volgens de autoriteiten gaat het om meer dan een miljoen demonstranten. Het publieke leven wordt al weken ontregeld door stakingen als reactie op het pensioenplan, dat president Macron en premier Borne afgelopen week doordrukten.

Brandstichting

In de loop van de protestdag kwamen er steeds meer meldingen van vernielingen en brandstichting. Onder meer in Parijs en Bordeaux liep de situatie uit de hand. De toegangspoort tot het stadhuis van Bordeaux werd volgens Franse media in brand gestoken.

Premier Borne noemt het geweld onacceptabel. "Demonstreren en het uiten van meningsverschillen is een recht", zegt ze op Twitter. Maar het geweld en de vernielingen "die we vandaag hebben gezien, zijn onaanvaardbaar".

De Franse vakbonden hebben een nieuwe landelijke stakingsdag aangekondigd. Wat hen betreft wordt er gestaakt op 28 maart, de dag waarop de Britse koning Charles op bezoek is in Frankrijk. Het wordt de tiende landelijke stakingsdag.