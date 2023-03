Ronaldo siert recordinterland op met twee doelpunten tegen Liechtenstein

Wat Ronaldo zelf betreft, sierde hij de voor hem zo heugelijke interland al na acht minuten op met een doelpunt. Maar de even toevallige als lichte touché met de hak bij het schot van João Cancelo was onvoldoende op op het scoreformulier te komen.

Cristiano Ronaldo heeft er weer een mijlpaal bij: de 38-jarige Portugees bracht in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Liechtenstein zijn aantal interlands op 197 en dat kan niemand ter wereld hem nazeggen. Sinds de uitschakeling van Portugal op het WK in Qatar door Marokko deelde hij het record nog met Badr al-Mutawa uit Koeweit.

Dat gebeurde na rust en de 2-0 van Bernardo Silva alsnog. Ronaldo maakte vanaf de penaltystip zijn 119de doelpunt in het shirt van Portugal, dat hij op 20 augustus 2003 - als invaller voor Luís Figo - tegen Kazachstan voor het eerst droeg. Ook de 4-0 kwam zijn schoen, uit een vrije trap.

Højlund goud waard voor Denen

Rasmus Højlund was de grote man bij Denemarken, dat in EK-kwalificatiegroep J Finland op bezoek kreeg en met 3-1 zegevierde. De pas 20-jarige spits van Atalanta was in zijn eentje verantwoordelijk voor de complete productie van de thuisploeg.