Tweede Kamer wil af van tijdelijk huurcontract

Verhuurders mogen niet meer gemakkelijk een tijdelijk huurcontract afsluiten. Er tekent zich in de Tweede Kamer een meerderheid af voor een initiatiefwet van coalitiepartij ChristenUnie en oppositiepartij PvdA om een einde te maken aan tijdelijke huurcontracten.

De invoering in 2016 van de tijdelijke huurcontracten voor maximaal twee jaar pakt in de praktijk verkeerd uit. Het was de bedoeling dat er meer huurwoningen bij zouden komen, maar dat is niet gebeurd.

Stress

Verder leiden de tijdelijke huurcontacten tot onzekerheid, stress en hoge verhuiskosten bij verhuurders, stellen de indieners. Gemeenten klagen over het achteruitgaan van de leefbaarheid van wijken, omdat huurders er maar korte tijd wonen en weer vertrekken.

Ook heeft de verhuurder vaak een sterkere machtspositie en kan die zonder verzet van de bewoner een huurverhoging invoeren of afzien van het aanpakken van achterstallig onderhoud. "Studenten zitten vaak in de klem, wonen in schimmelende etages maar durven hun huurbaas niets te vragen", benadrukt voorstander D66-Kamerlid Boulakjar.

Zoektocht

"Er is onder huurders grote onzekerheid die soms zelfs leidt tot de uitstel van het krijgen van een kind", verwoordt CDA-Kamerlid Geurts het gevoel van meerdere partijen. "De spanning van het opnieuw zoeken van een woning leidt tot slapeloze nachten."

De initiatiefwet om het vaste contract weer de norm te laten zijn, wordt gesteund door coalitiepartij D66, SP, GroenLinks, de Partij voor de Dieren en hoogstwaarschijnlijk het CDA en de PVV, zo bleek vanavond tijdens een debat in de Tweede Kamer.

De PVV wil dat er wel een uitzondering wordt gemaakt voor ouderen die voor hun pensioen een extra woning hebben gekocht en die tijdelijk willen verhuren. "Kunnen ze hun huis dan nog verkopen of zitten ze voor onbepaalde tijd vast aan die huurder?", wil PVV-Kamerlid Kops weten.

In het wetsvoorstel komen een aantal uitzonderingen te staan: zo blijven tijdelijke huurcontracten voor grote gezinnen, jongeren, studenten en promovendi wel bestaan, maar dan waarschijnlijk voor vijf jaar. Het CDA wil dat de groep uitzonderingen wordt uitgebreid met onder meer contacten voor shortstaywoningen, voor noodopvang en voor wezen.

Knauw

Regeringspartij VVD is niet erg enthousiast over het aanpassen van de huidige praktijk. VVD-Kamerlid De Groot vreest dat het aantal huurwoningen in deze wooncrisis zal teruglopen. "Het aanbod zal een knauw krijgen en daar helpen we niemand mee."

Minister De Jonge (Wonen) ziet weinig in het afschaffen van de tijdelijke huurcontracten. Hij pakt huurverhogingen al aan door het puntensysteem ook te laten gelden voor huren in de vrije sector tot maximaal 1000 euro per maand.

De minister wil gemeenten wel toestaan lokaal in bepaalde wijken tijdelijke huurcontracten te verbieden.

Het debat wordt later afgemaakt en bij de stemmingen over het wetsvoorstel zal uiteindelijk duidelijk worden hoeveel partijen er steun geven.