DNB-president Klaas Knot vindt begrotingstekort te hoog

DNB-president Klaas Knot roept het kabinet op om snel na te gaan denken waar de dekking vandaan moet komen voor al het extra geld dat wordt uitgegeven aan boeren, energiecompensatie en aardbevingsslachtoffers in Groningen.

"We geven geen commentaar op specifieke uitgaven van de overheid.", zegt Knot vanavond in Nieuwsuur. "Maar het begrotingstekort in Nederland is eigenlijk te hoog. We zitten op de afgesproken Europese norm van 3 procent. Dat verwacht je niet in een tijd dat het economisch goed gaat."

Bezuinigen

Als de economie er straks weer minder goed voor staat, zal dat tot problemen leiden, verwacht Knot. "Dan zal het begrotingstekort verder oplopen en gaan we door de grens van 3 procent heen. En dan zullen we moeten bezuinigen op het moment dat de economie aan het verzwakken is."

Of het geld moet komen van bezuinigen of lastenverzwaring, is niet aan De Nederlandsche Bank, vindt Knot. "Maar een begrotingstekort van 3 procent is in de huidige conjuctuur echt te hoog." Het moment dat de overheid moet ingrijpen, komt volgens Knot steeds dichterbij.

De overheid zal bij de begroting van 2024 heel kieskeurig moeten zijn, zegt Knot. "Als er inderdaad categorieën zijn die meer geld zouden moeten kosten - zoals de compensatie van de slachtoffers van Groningen, waar heel veel voor te zeggen is - dan zal daar wel ergens anders op de begroting dekking voor gezocht moeten worden. We kunnen niet alles doen uit het begrotingstekort."