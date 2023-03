'Nagelsmann ontslagen bij Bayern na verliezen koppositie Bundesliga'

Nagelsmann was bezig aan zijn tweede seizoen bij Bayern. Vorig jaar pakte hij de titel, de tiende op rij voor Bayern in de Bundesliga. In de Champions League verloor het team teleurstellend in de kwartfinales van het Spaanse Villarreal.

Julian Nagelsmann is ontslagen bij Bayern München, zo meldt BILD. Opvallend, daar de nog altijd maar 35-jarige trainer nog in de race was voor drie prijzen met Der Rekordmeister. Wel raakte Bayern afgelopen zondag de koppositie in de Bundesliga kwijt aan Borussia Dortmund na een 2-1 nederlaag bij Bayer Leverkusen.

Dit seizoen werd twee weken geleden in de Champions League nog het sterrenensemble van Paris Saint-Germain verslagen, waardoor weer de kwartfinales werden bereikt. Ook in de Duitse beker zit Bayern in de kwartfinales. Toch was de leiding van Bayern niet tevreden over de trainer van Mathijs de Ligt, Ryan Gravenberch, Daley Blind en Noussair Mazraoui.

Van de laatste tien wedstrijden in de Bundesliga werd maar de helft gewonnen. Zo komt er een voortijdig einde aan een vooraf voorspeld droomhuwelijk. Nagelsmann werd al op zijn 28ste hoofdtrainer in de Bundesliga bij Hoffenheim, toen hij Huub Stevens opvolgde.

In 2019 maakte Nagelsmann de overstap naar RB Leipzig, twee seizoenen later maakte hij weer promotie, naar Bayern. Dat ging niet zonder slag of stoot. Bayern betaalde Leipzig maar liefst 25 miljoen euro om hun hoofdtrainer over te nemen, en gaven Nagelsmann een vijfjarig contract.

Thomas Tuchel (49) is de favoriet om hem op te volgen. Tuchel werd eerder dit seizoen ontslagen bij Chelsea, en maakte daarvoor furore bij Borussia Dortmund.