Koeman heeft respect voor Frankrijk: 'Het blijft wel de finalist van het afgelopen WK'

Bondscoach Ronald Koeman kent de kracht van komende tegenstander Frankrijk en voorziet een lastige avond morgen in Parijs. "Het blijft wel de finalist van het afgelopen WK."

"Een elftal met geweldige, individuele kwaliteiten. We hebben in de Nations League tegen ze gespeeld en beide keren laten zien dat we ze kunnen verslaan", doelt hij op de duels in 2018.

Oranje trapt vrijdag z'n EK-kwalificatie af, met dus meteen een kraker van jewelste. "We weten waar de kracht ligt van de Fransen. Ze spelen compact en zijn op de counter levensgevaarlijk, met hele goede spelers aan de bal."

Een van hen is uiteraard Kylian Mbappé, die deze week tot aanvoerder werd benoemd. "Hij is geweldig en kan in zijn eentje een wedstrijd beslissen."