Almere City FC in ieder geval voor even koploper na winst op Helmond Sport

Almere City FC heeft in ieder geval voor een dag de koppositie ingenomen in de eerste divisie. De ploeg van trainer Ole Tobiasen maakte tegen Helmond Sport het verschil in de tweede helft: 2-0.

Na ruim een uur spelen brak Anass Ahannach tegen een taai Helmond de ban door op aangeven van Faris Hammouti af te ronden.

Enkele minuten later benutte Delvechio Blackson een rebound, nadat Helmond-doelman Stijn van Gassel kort daarvoor nog een schot van Tim Receveur had gekeerd.

Almere City FC staat nu aan kop met dertien punten. NAC Breda, op twaalf punten, kan zaterdag de eerste plek weer innemen bij een goed resultaat tegen Jong PSV.

FC Dordrecht boekte zijn eerste competitiezege door thuis met 2-0 te winnen van Jong AZ. Kevin Jansen maakte op slag van rust de eerste treffer. Julius Bliek zorgde in de slotfase voor de tweede Dordtse goal. Fons Gemmel (Jong AZ) kreeg na 35 minuten zijn tweede gele kaart.