Rutte roept top kabinet bijeen voor extra overleg over verkiezingsnederlaag

Premier Rutte heeft de vicepremiers van D66, CDA en ChristenUnie gevraagd voor een apart beraad over de verkiezingsnederlaag bij de Provinciale Statenverkiezingen. De BoerBurgerBeweging (BBB) won in alle provincies en alle coalitiepartijen verloren.

De bijeenkomst is dinsdag, zo bevestigt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) een bericht van De Telegraaf. Het gesprek gaat niet alleen over het wel of niet aanpassen van de door de BBB fel bekritiseerde stikstofplannen. "Het gesprek zal gaan over de duiding van de verkiezingsuitslag", aldus de RVD.

Ook zal het afhaken van de burgers bij de Haagse politiek worden besproken, zoals ook uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt.

Voor het gesprek zijn vicepremier Kaag van D66, Hoekstra van het CDA en Schouten van de ChristenUnie uitgenodigd. Het gesprek is hoogstwaarschijnlijk op het ministerie van Algemene Zaken, het kantoor van premier Rutte.