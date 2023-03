Volkswagen moet 3000 euro betalen aan Golf-rijder met sjoemelsoftware in auto

Volkswagen moet een schadevergoeding van 3000 euro betalen aan de eigenaar van een in 2010 gekochte Golf TDI, heeft de rechter in Haarlem bepaald. De man heeft destijds te veel betaald voor zijn dieselauto. Hij wist namelijk niet dat er sjoemelsoftware in zijn auto zat, waardoor de wagen schoner leek dan die daadwerkelijk was.

In het najaar van 2015 moest Volkswagen toegeven dat het wereldwijd zo'n elf miljoen auto's had verkocht met zogenoemde sjoemelsoftware. Hierdoor voldoen auto's bij de toelatingstest aan de uitstootnormen. Maar eenmaal op de weg wordt de software uitgeschakeld en stoten de auto's meer schadelijke stoffen uit.

'Belangrijke eerste stap'

De uitspraak van vandaag is de eerste van vier procedures die zijn aangespannen door de Stichting Volkswagen Group Diesel Efficiency (VGDES) en de Consumentenbond. In de vier procedures wordt steeds een iets andere methode voor het bepalen van de geleden schade aan de rechter voorgelegd.

Het oorspronkelijke doel van de eerste procedure was Volkswagen dwingen om de sjoemelsoftware terug te kopen voor het aankoopbedrag, zegt advocaat Jurjen Lemstra van de stichting VGDES. Maar daar ging de rechter niet in mee. In plaats daarvan heeft de rechter zelf een berekening gemaakt van de schade.

Lemstra noemt de uitspraak "een belangrijke eerste stap". "Met deze uitspraak in de hand kunnen andere bezitters van sjoemeldiesels ook een schadevergoeding claimen."

Meer rechtszaken

Meerdere stichtingen in Nederland hebben zaken aangespannen tegen autofabrikanten vanwege sjoemelsoftware. In 2021 besloot een Nederlandse rechter al dat kopers van sjoemeldiesels van Volkswagen, Audi, Seat en Skoda recht hebben op compensatie.

Volkswagen ging toen in beroep. De autofabrikant stelde dat automobilisten helemaal geen financiële schade hadden geleden doordat hun auto's meer uitstootten dan gemeld.

Ook bij deze zaak overweegt Volkswagen in beroep te gaan, heeft advocaat Jeroen van Hezewijk laten weten.