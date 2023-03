Franse wapenbedrijven bloeien op door oorlog Oekraïne

Links staan stevige zwarte automatische wapens naast elkaar in een rij. Rechts hangen jachtgeweren met fraaie houten kolven. In een rek staan dubbelloopse flashball-geweren.

"Vroeger maakten we alleen jachtgeweren, maar sinds een paar jaar ook automatische wapens voor het leger", vertelt directeur Pierre Cauquelin van Verney-Carron. "Onze wapenfabriek staat al meer dan 200 jaar hier in Saint-Étienne."

Verney-Carron is een van Frankrijks oudste producenten van geweren. De vlag hangt er nog net niet uit, maar de stemming is prima. Want legers in de hele wereld staan dezer dagen in de rij voor wapens en munitie. "We willen onze productie komende jaren verdubbelen", zegt Cauquelin.

Groei tot 40 procent

Dat zeggen ook andere wapenproducenten in Saint-Étienne. NBC Sys, dat hier gasmakers produceert, zegt in 2023 een groei van 30 tot 40 procent te verwachten.

"Het aantal mensen dat in en rond Saint-Étienne in de defensie-industrie werkt is de afgelopen jaren met 30 procent gestegen", zegt politicus en bestuurder Hervé Reynaud. "Er zitten hier nu veertig wapenbedrijven met 2000 werknemers. En dat aantal blijft groeien."