Veerdienst naar Noorwegen vanuit Eemshaven stopt vanwege aanmeerproblemen

Rederij Holland Norway Lines (HNL) vaart vanaf midden april niet langer vanuit de Eemshaven naar Kristiansand in Noorwegen. Veerboot MS Romantika wijkt voorlopig uit naar de Duitse havenstad Cuxhaven, om in de zomer naar Emden te verplaatsen.

De overtocht Eemshaven-Kristiansand werd vorig jaar april in gebruik genomen. Aanvankelijk met veel succes; de boot was geregeld volgeboekt. De laatste maanden waren er steeds vaker problemen met aanmeren, waardoor afvaarten vanuit de Eemshaven werden geannuleerd. Dit leidde tot veel onvrede bij passagiers.

De rederij heeft daarop besloten op zoek te gaan naar alternatieven voor de Eemshaven "die reizigers regelmaat en voorspelbaarheid bieden en zo weer afvaarten garanderen", laat Holland Norway Lines in een korte mededeling weten. Om dat te bereiken wordt dus uitgeweken naar Duitsland, waar naar verwachting wel structureel kades beschikbaar zijn.

'Jammer dat ze gaan'

Groningen Seaports, de beheerder van de Groningse haven, laat in een eerste reactie aan RTV Noord weten het besluit van Holland Norway Lines te betreuren. "We vinden het jammer dat de veerdienst weggaat", zegt woordvoerder Tim Lambeck. "Maar we hebben vanaf het begin duidelijk gemaakt dat ze zelf voor een eigen, geschikte aanmeergelegenheid zouden moeten zorgen. Wat ons betreft is de realisering van deze kade nog steeds mogelijk."

Het was oorspronkelijk de bedoeling dat Holland Norway Lines al in oktober vorig jaar een eigen terminal zou hebben in de Eemshaven. Dat het niet doorging, zou komen door de drukte in de bouwsector en de grootte van het project. Volgens Groningen Seaports kwamen beide partijen er niet uit omdat HNL niet met een onderbouwd plan kwam voor de aanpak van de kade. De beheerder van de Eemshaven zou daar wel meermaals op hebben aangedrongen.