Rusland ondanks sancties terug op internationaal voetbalpodium in Iran

De laatste officiële wedstrijd van de Russen dateert alweer van bijna anderhalf jaar geleden. Ze verloren op het nippertje de beslissende poulewedstrijd tegen Kroatië in de WK-kwalificatie. Door de nederlaag waren de Russen veroordeeld tot de play-offs voor een plek in Qatar, maar zo ver zou het nooit komen. Tot vandaag zou Rusland geen duel meer spelen buiten de oud-Sovjetgrenzen.

Waar vandaag de kwalificatie voor het EK in Duitsland in 2024 is begonnen, speelt Rusland in Teheran een vriendschappelijk duel tegen Iran. Een bijzondere wedstrijd, aangezien de Russen officieel zijn uitgesloten van internationaal voetbal door de FIFA en de UEFA.

Een schande, zo vindt de bondscoach van Oekraïne Ruslan Rotan. Zijn land begint zondag aan de EK-kwalificatie op Wembley tegen Engeland, maar hij kan het niet laten zich uit te spreken over de kwestie: "Zulke landen die tegen Rusland spelen, een agressor, steunen de Russische acties en agressie in Oekraïne."

Want ondanks dat Rusland veroordeeld is tot het spelen van vriendschappelijke wedstrijden, wordt het elftal zo weer langzaam betrokken bij het topvoetbal. Iran is misschien geen hoogvlieger, maar het was wél gewoon aanwezig op het afgelopen WK in Qatar. En zondag wacht voor de Russen Irak, niet geheel toevallig ook een Aziatisch land.

Overstappen naar andere voetbalbond

Eind vorig jaar sijpelden al berichten door dat Rusland overweegt over te stappen van de UEFA naar de AFC, de Aziatische voetbalbond. Een bond met vooral landen die op dit moment minder tot geen problemen lijken te hebben met het spelen tegen Rusland dan landen in Europa. Het zou een opvallende stap zijn, maar geen primeur.

Zo bewandelden Israël en Kazachstan al eens de omgekeerde weg, om uiteenlopende redenen. En Australië doet sinds 2006 mee in Azië, omdat het elftal via Oceanië geen directe kwalificatieplek kreeg en via Azië meer kans dacht te maken op een WK. Een gedachte die achteraf juist bleek, aangezien Australië zich in alle vier de pogingen bij de AFC wist te kwalificeren.