Trans vrouwen uitgesloten van wedstrijddeelname door mondiale atletiekbond

De koepelorganisatie World Athletics heeft besloten dat trans vrouwen voorlopig zijn uitgesloten van vrouwenwedstrijden als zij de puberteit als man hebben doorgemaakt.

Volgens de atletiekbond is er nog onvoldoende bewijs dat trans vrouwen geen voordeel behouden ten opzichte van biologische vrouwen. "Het oordeel dat we hebben geveld is naar mijn overtuiging in het belang van een eerlijke sport", zei atletiekbaas Sebastian Coe.

"Het is een voorlopig 'nee', we willen de vrouwencategorie beschermen", voegde hij daaraan toe.

Vorig jaar juli, tijdens het WK in Oregon, liet Coe zich al uit over over de uitdagingen rondom DSD (Differences of Sexual Development) en transpersonen.