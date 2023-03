Minister waarschuwt: grote gevolgen als Uganda strenge anti-homowet doorzet

Behalve seks tussen mensen van hetzelfde geslacht worden voortaan ook het 'bevorderen' van en 'aanzetten' tot homoseksualiteit strafbaar. Overtredingen leiden tot zware straffen. Zo kan seks met iemand van hetzelfde geslacht een levenslange gevangenisstraf tot gevolg hebben. Als dat gebeurt met iemand onder de 18 jaar of wanneer de "dader" hiv-positief is, kan de doodstraf worden opgelegd.

"Uganda werkt aan nieuwe, nog extremere anti-lhbtiq+-wetgeving, die zelfs de doodstraf voor homoseksualiteit mogelijk maakt. Schokkend, en dat zal grote gevolgen hebben voor onze steun aan onder andere rechtshandhavingprogramma's. Ik roep de president op deze wet tegen te houden", twittert Schreinemacher.

Ook de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN en de Verenigde Staten hebben hun ernstige zorgen uitgesproken over de wet. De VS gaat kijken naar het opleggen van economische sancties.

Het is niet de eerste keer dat Uganda anti-homowetgeving aanneemt. Begin 2014 ondertekende president Museveni (die nog steeds aan de macht is) wetgeving waarmee mensen die zich herhaaldelijk 'schuldig maken' aan homoseksuele activiteiten, een levenslange gevangenisstraf konden krijgen. Het Constitutioneel Hof verklaarde de wet later nietig. Nederland stopte destijds vanwege de wetgeving met hulp aan de justitiële sector in Uganda.