Vergunning om Friese das te verjagen, nog een maand geen treinen

Over ruim een maand, vanaf 24 april, kunnen er weer treinen rijden tussen Workum en Stavoren. Dat zegt ProRail. Sinds 13 maart rijden er geen treinen op dat traject omdat in de Friese plaats Molkwerum een das huist.

ProRail mag aan de slag, nu de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een ontheffing heeft verleend om het beschermde dier te verjagen. Een ecoloog en een dierenarts kijken mee bij de werkzaamheden.

Inmiddels is er een alternatieve dassenburcht gemaakt, een berg grond op enige afstand van het spoor waar de dieren kunnen graven. Ook ligt er gaas op de dijk en is het gras gemaaid om de omgeving minder aantrekkelijk te maken voor de dassen. ProRail wil de dijk ook nog 'daswerend' maken door tot diep in de grond een hekwerk te plaatsen waar de das niet onderdoor kan graven en niet ook niet overheen kan.

Eenrichtingsverkeer

In de gangen die de dassen in de spoordijk hebben gemaakt is ook eenrichtingverkeer ingesteld. Een klep op het uiteinde van een gang zorgt ervoor dat een das wel naar buiten kan, maar niet naar binnen. Vanaf 3 april wordt ruim honderd meter spoor weggehaald. Ook wordt voorzichtig gegraven om de dassentunnels op te sporen en te volgen, meldt ProRail.

Als er dan nog dassen in de burcht worden aangetroffen, moet de dierenarts die verdoven. De dassen gaan vervolgens tijdelijk naar een opvang. Als de werkzaamheden klaar zijn, mogen ze naar de vervangende burcht.

Dassen op veel plaatsen

Ook in het Brabantse Esch zorgt een dassenburcht onder het spoor voor problemen. Zeker tot dinsdag rijden er daarom geen treinen tussen Den Bosch en Boxtel. ProRail wacht nog op een ontheffing om maatregelen te kunnen nemen. Zolang die er niet is, is niet te zeggen wanneer het treinverkeer op dit traject kan worden hervat.

Niet alleen bij het Brabantse Esch en het Friese Molkwerum zitten dassen bij het spoor: ze zitten volgens spoorbeheerder ProRail op veertig plekken langs spoortrajecten.