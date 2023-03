Vijf Zeeuwen opgepakt voor illegaal vangen en verhandelen tapijtschelpen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft vijf Zeeuwen aangehouden die op het Veerse Meer illegaal grote hoeveelheden tapijtschelpen vingen. Een van hen verhandelde de schelpen, bekend van de spaghetti vongole.

De NVWA kreeg de afgelopen tijd meerdere anonieme meldingen over de vangst van tapijtschelpen op het meer. Daarom werd in de nacht van zondag op maandag een actie op touw gezet door de NVWA, ondersteund door de politie en de fiscale opsporingsdienst FIOD.

De diensten zagen hoe een aantal mannen een grote hoeveelheid tapijtschelpen opviste. De vangst werd daarna in een auto geladen en naar een bedrijfspand gereden. Daar zijn de verdachten aangehouden.

In het bedrijfspand werden onder andere machines aangetroffen om de schelpen te verwerken. Op beelden van de NVWA zijn ook buitenboordmotoren en een jetski te zien. "We denken niet dat dit de eerste keer is dat ze zoiets doen", zegt een woordvoerder.

'Mossel van de rijken'

Tapijtschelpen behoren tot de familie van Venusschelpen. Ze zijn in het Frans bekend onder de naam palourdes en in het Italiaans heten ze vongole. De tapijtschelpen worden levend verkocht en zijn vaak te vinden in pasta's en op zeevruchtenplateaus. Ze worden daarom ook weleens 'de mossel van de rijken' genoemd.

Ook bij de in beslag genomen tapijtschelpen gaat het om levende schelpdieren. "We willen ze daarom graag terugzetten in het water, want dat is waar ze thuishoren."

De NVWA noemt visstroperij (vissen zonder vergunning) schadelijk voor het milieu, de natuur en voor mensen. Illegaal vissen verstoort de visstand en kan watergebieden beschadigen, waardoor het aantal planten en dieren in wateren afneemt. Ook is er een risico voor de volksgezondheid "omdat er geen enkele vorm van controle is en de herkomst van gestroopte vis en schelpdieren niet bekend is".

Beslag gelegd

Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de omvang van de visstroperij, een economisch misdrijf. In afwachting van het onderzoek is beslag gelegd op bankrekeningen, woningen en auto's van de verdachten.