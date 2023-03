Ramadan weer begonnen: 'We focussen niet alleen op vasten'

Voor de meeste moslims is de ramadan begonnen. In deze vastenmaand wordt tussen zonsopgang en zonsondergang niet gegeten, gedronken of gerookt. Ook andere vormen van genot zijn verboden. Zo worden lichaam en geest gereinigd, geloven zij. Maar het draait deze maand niet alleen om het vasten, op veel plekken in het land staat de maand ook in het teken van de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië.

Op het Moskeeplein in Utrecht staat de hele vastenmaand een grote halve maan. Het gouden beeld licht op als de zon onder is en het vasten verbroken mag worden. Hoe laat dat is, verschilt per dag. Vanavond gaat hij precies om 19.05 uur aan. Als de zon onder is, komen islamitische families samen om het vasten te verbreken met de iftar-maaltijd.

In de naastgelegen Kanaalstraat is het traditiegetrouw de hele maand een stuk drukker, weet de voorzitter van de winkeliersvereniging Yasin Ugur. "Mensen komen nog snel even de laatste boodschappen doen én er zijn ook veel die samen hun vasten verbreken in de restaurants in de wijk", vertelt hij aan RTV Utrecht.

De ramadan is voor moslims een periode van opoffering en bezinning en van samenkomst, aldus Ugur. "Voor veel klanten en ondernemers is dit naast de decembermaand en kerstperiode een belangrijke tijd", zegt hij. "Een tijd om samen te komen, samen te eten en stil te staan bij wat ons samenbindt. Deze symbolische maan fleurt het plein op en geeft zo extra licht aan deze periode."

'De eerste week is het moeilijkst'

Tijdens de ramadan wordt er voor een periode van 29 tot 30 dagen gevast. Volgens cardioloog Mostapha El Amrani kunnen moslims de eerste week van het vasten als moeilijkst ervaren, vanwege de ontgifting die dan in het lichaam plaatsvindt. Na deze week is het lichaam gewend aan de schaarste en verbrandt het meer vet dan normaal, vertelt hij aan AT5 en NH Nieuws.

Cardioloog Mostapha El Amrani legt uit wat het vasten met je lichaam doet: