Duizenden botresten begraven in Berlijn, mogelijk van slachtoffers van nazi-experimenten

Ongeveer 16.000 botresten zijn vandaag begraven in Berlijn. Mogelijk gaat het deels om overblijfselen van slachtoffers van nazi-experimenten. De botresten werden bij opgravingen op de campus van de Vrije Universiteit in Berlijn aangetroffen.

De menselijke en dierlijke botten werden ontdekt tijdens restauratiewerkzaamheden die in 2015 begonnen. Op de plek van de universiteitscampus was van 1927 tot 1945 een wetenschappelijk onderzoeksinstituut gevestigd. In dit Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft werd onder meer onderzoek gedaan naar wapens en rassenverbetering.

Niet bekend van wie de botresten precies zijn

Onderzoekers hebben vastgesteld dat het om botresten gaat van mannen en vrouwen in alle leeftijdsgroepen. De universiteit zegt dat het slachtoffers zijn van misdaden. Het kan gaan om koloniale slachtoffers, maar ook om nazislachtoffers. De universiteit zegt de botresten niet exact te kunnen linken aan specifieke misdaden uit de geschiedenis. Ook is het niet mogelijk om te achterhalen van wie de botresten precies zijn.

"Het indelen van de slachtoffers in groepen zou er uiteindelijk alleen maar toe leiden dat de racistische methoden en ideologieën uit het verleden herhaald gaan worden", zegt Günter Ziegler, hoofd van de Berlijnse universiteit.

Geen verder onderzoek

Organisaties die de belangen van de mogelijke slachtoffers zoals Joden, Sinti, Roma of Herero uit Namibië behartigen, hebben ermee ingestemd dat er geen verder onderzoek naar de botresten wordt gedaan.

Op een begraafplaats in de buurt van de universiteitscampus werden de botresten vandaag in vijf kleine kisten begraven. Zo'n 230 gasten waren aanwezig bij de publieke begrafenis.