Groves sprint naar zege in vierde etappe Ronde van Catalonië

De vierde etappe van de Ronde van Catalonië, 188 kilometer van het Pyreneeënstadje Llívia naar het net boven Barcelona gelegen Sabadell, is gewonnen door Kaden Groves. De Australiër van Alpecin was de rapste in de massasprint.

De rit begon met een klim naar La Molina, waar woensdag Remco Evenepoel als eerste over de meet kwam. Daarna volgde een lange afdaling. Roger Adriá, David de la Cruz, Christopher Juul-Jensen en Torstein Træen namen daar de benen en kregen kort daarop gezelschap van Nans Peters.

Rommelige sprint

Het vijftal slaagde erin naar een gat van drie minuten te fietsen, maar die marge slonk gestaag naarmate de finishstreep naderbij kwam. Op vier kilometer van de meet was het, door toedoen van onder meer Alpecin, gedaan met de vlucht.

In de rommelige sprint leek Bryan Coquard op de zege af te stevenen, maar de Fransman werd in de slotmeters nog door Groves gepasseerd. Ide Schelling, derde in de eerste etappe, eindigde op plaats vier.

Promiz Roglic, de kopman van Jumbo-Visma, behoudt de leiding in het algemeen klassement. Zijn voorsprong op nummer twee Remco Evenepoel is echter nihil: nul seconden.