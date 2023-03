Georgi is sprintkanonnen te slim af in WorldTour-koers Brugge-De Panne

De zesde editie van Brugge-De Panne voor vrouwen, een WorldTour-koers van 163 kilometer door West-Vlaanderen, is gewonnen door Pfeiffer Georgi. De 22-jarige Britse van DSM verraste de sprintsters in de tot zes vrouwen uitgedunde kopgroep met een demarrage op het juiste moment.

Naast valpartijen maakte ook de wind, die op verschillende delen van het parcours vrij spel had, slachtoffers in het peloton. Waaiervorming bracht met zo'n 60 kilometer voor de meet tien rensters aan de leiding. Onder hen de topsprintsters Elisa Balsamo, de winnares van vorig jaar, en Lorena Wiebes, die in 2020 als eerste haar wiel over de streep duwde.

Tierelier

Het tienstal, waarin Maike van der Duin als tweede Nederlandse een plaatsje had gevonden, sloeg in korte tijd een marge van 25 seconden. Dat te overziene gat verleidde enkele rensters de achtervolging in te zetten, maar dat bleek onbegonnen werk: vooraan draaide het als een tierelier.

De voorsprong van de kopgroep groeide gestaag tijdens de tweede en laatste lokale ronde van 48 kilometer, waarin ook in het laatste kwart weer het winderige polderlandschap van De Moeren doorkruist moest worden.

DSM neemt initiatief

Daar gooiden de beide DSM-vrouwen Megan Jastrab en Pfeiffer Georgi direct de knuppel in het hoenderhok. Terwijl twee rensters hard onderuit gingen, kon onder anderen Maike van der Duin de demarrage niet beantwoorden en was de kopgroep uitgedund tot zes rensters, onder wie nog altijd Wiebes en Balsamo.

De slimme Georgi plaatste met nog negen kilometer voor de wielen een volgende aanval en dit keer zag ze niemand terug in het wiel: de vogel was gevlogen. De 22-jarige Britse snelde met een voorsprong van bijna veertig seconden onder de rode vlag van de laatste kilometer door.

De sprint om de tweede plaats werd gewonnen Balsamo, die Wiebes in de laatste meters passeerde.