Van Dijk over zieke teamgenoten: 'Kipkerrie? Heb het zelf ook gegeten en het was heerlijk'

"Het was heel merkwaardig. In onze groepsapp kwamen er ineens berichten door dat sommige jongens naar huis gingen, dat ze ziek waren. Dat was wel een kleine shock", blikt Virgil van Dijk terug op het vertrek van Cody Gakpo, Matthijs de Ligt, Sven Botman, Joey Veerman en Bart Verbruggen. Zij werden in aanloop naar het EK-kwalificatieduel met Frankrijk getroffen door een virusinfectie en moesten plots afhaken. Volgens De Telegraaf zou de kipkerrie van het woensdagdiner de oorzaak zijn. "Ik weet niet waar dat verhaal vandaan komt", reageert Van Dijk. "Ik heb zelf ook kipkerrie gegeten en het was heerlijk. Of dat nou de oorzaak is? Geen flauw idee. Niemand heeft een idee. Ik kan het mij niet voorstellen." Het vertrek van het vijftal, exclusief de eerder afgemelde Frenkie de Jong en Steven Bergwijn, komt wel hard aan in het kamp van Oranje. "Het is zeker een enorme streep door de rekening, maar de jongens die er nu zijn moeten het laten zien en dat zullen ze ook gaan doen. Daar heb ik vertrouwen in", aldus Van Dijk.

EK-kwalificatieduels Oranje live bij de NOS De EK-kwalificatiewedstrijd tussen Frankrijk en Nederland wordt op vrijdag om 20.45 uur gespeeld in het Stade de France. De wedstrijd is live te volgen via NPO 3, NOS.nl, de NOS-app en Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1. Dat geldt ook voor Nederland-Gibraltar, de wedstrijd die maandag in De Kuip gespeeld wordt.

Bondscoach Ronald Koeman baalt ook van het feit dat er nog meer spelers niet beschikbaar zijn vrijdagavond, tegen WK-finalist Frankrijk. "Het begon maandag al, met Frenkie (de Jong, red.) en Steven (Bergwijn, red.). Dit is nog extremer. Ik heb het zelf nooit meegemaakt. Ik keek vanochtend om 7 uur op mijn telefoon en dan moet je snel schakelen." Niet speculeren Koeman haalde Kjell Scherpen, Ryan Gravenberch en Stefan de Vrij vervolgens bij de groep. Het kipkerrie-verhaal, daar wilde de bondscoach zich aanvankelijk niet over uitlaten. "Ik denk ook dat het niet het moment is om te gaan speculeren. Natuurlijk zijn er gedachtes binnen de KNVB en de medische staf, maar die zijn nog niet uitgesproken. Ik houd mij met voetbal bezig."

Bondscoach Ronald Koeman reageert op het kipkerrie-verhaal en de vele absenties bij het Nederlands elftal, in aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. - NOS

Toch ging hij op de persconferentie nog even verder in op het kipkerrie-verhaal. "Een aantal stafleden was dinsdag al niet 100 procent fit. Dat dat gerecht de boosdoener is, klopt volgens mij niet." Volgens Koeman is het niet uitgesloten dat Sven Botman, Cody Gakpo, Matthijs de Ligt, Joey Veerman en/of Bart Verbruggen voor de kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar van maandag terugkeren bij Oranje. "Het is nog niet definitief. Het ligt aan het feit hoe zich dat verder ontwikkelt. Een aantal spelers die ziek zijn hadden in de basis kunnen beginnen. Maar ik heb veel gewisseld deze week en veel spelers op verschillende posities laten spelen."

Ronald Koeman - ANP